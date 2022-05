Prosper Van der Borght, 'peetvader van Schellebelle', overleden: "Ondanks alles was hij geliefd"

In Appels bij Dendermonde is gisteravond een auto in een vakantiehuisje gereden. Het ongeval gebeurde iets na tien uur in de Hoofdstraat, vlakbij het Appelsveer. Een jonge bestuurder verloor er in een bocht plots de controle over het stuur. Eerst kwam hij in de graskant terecht, om dan in een vakantiehuisje te belanden. Gelukkig was er op dat moment niemand aanwezig in het pand. De bestuurder raakte niet gewond, maar de schade aan z'n auto en aan het huisje zijn wel aanzienlijk. Vermoedelijk reed de jongeman veel te snel.