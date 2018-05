Politie zoekt dader van gewelddadige handtasdiefstal in Sint-Niklaas

De politie is op zoek naar de dader van een gewelddadige overval in Sint-Niklaas, in de Collegestraat. De feiten dateren van dinsdag 3 april, kort na 12 uur 's middags. In het VTM-opsporingsprogramma Faroek heeft de politie de bewakingsbeelden vrijgegeven waarop de dader te zien is vooraleer hij op een brutale manier een vrouw van 63 berooft van haar handtas. De vrouw komt daarbij zwaar ten val en blijft bloedend liggen aan de uitgang van een winkelgalerij. Wie tips heeft kan contact opnemen via het gratis nummer 0800/30 300, of een mail sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.