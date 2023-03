Pakkend afscheid in Dendermonde van oud-Kanaal 3 weerman Michel De Meyer

Vogelbescherming Vlaanderen wil dat er een algemeen jachtverbod komt in publieke Sigmagebieden. Het doet dat nadat in het natuurgebied Groot Broek, tussen Waasmunster en Temse, een kasteelheer er exclusief het jachtrecht wist te verwerven, op illegale manier. De Sigmagebieden moeten Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en de zijrivieren. Maar voor jacht mag daar volgens Vogelbescherming Vlaanderen geen plaats zijn. De Vlaamse Waterweg spreekt tegen dat het jachtrecht illegaal toegekend zou zijn aan de kasteelheer. Volgens de Vlaamse Waterweg was een apart addendum doelloos, gezien de ligging van de betrokken percelen. Het jachtrecht is trouwens momenteel opgeschort, omwille van de werkzaamheden die in het gebied aan de gang zijn.