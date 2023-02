Mobiliteit en Verkeer Overwegen op spoorlijn 53 tot de middag gesloten nadat goederentrein op auto botst in Schellebelle

In Schellebelle is vanochtend een auto aangereden op een overweg. De bestuurder had zich vastgereden op de overweg, maar kon tijdig de auto verlaten. Door het ongeval is het treinverkeer tussen Schellebelle en Dendermonde wel volledig onderbroken, zo meldt spoornetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer ligt er sinds 6.45 uur volledig stil in beide richtingen. "Een goederentrein reed een auto aan op een overweg in de Bruinbekestraat in Schellebelle. De autobestuurder sloeg te vroeg af op de overweg en reed zich zo vast", legt woordvoerder Thomas Baeken uit. De treinbestuurder voerde nog een noodremming uit, maar kon de aanrijding niet meer vermijden. "Op het moment van de aanrijding zat er niemand meer in de auto." Infrabel stuurt nu ploegen ter plaatse om de situatie op te lossen. Intussen zet de NMBS vervangbussen in. Infrabel hoopt de schade in de loop van de ochtend te herstellen. De aanrijding deed zich voor op spoorlijn 53. Die verbindt Schellebelle met Leuven via Dendermonde en Mechelen. Verschillende overwegen op de spoorlijn blijven nog tot de middag gesloten.