Opvallende transfer in de tweede amateurliga. SK Sint-Niklaas sluit Murat Akin weer in de armen. De 32-jarige Belg, die ook de Turkse nationaliteit heeft, keert na een lang avontuur in Turkije weer terug naar De Klaasjes. In 2006 en 2007 was Akin één van de smaakmakers van het toenmalige FCN Sint-Niklaas. Hij maakte er vele doelpunten, zoals hier een hattrick in de wedstrijd op Oudenaarde. Akin strooide in zijn tijd als centrale middenvelder vooral met assists. Tien jaar geleden versierde Akin een knappe transfer naar zijn vaderland. Daar speelde hij onder andere voor eersteklasseclubs Kasimpasa, Kayserispor en Antalyaspor. Ook in Turkije maakte hij veel goals. Na een avontuur in de Turkse tweede klasse was hij van plan een punt te zetten achter zijn profcarrière, maar hij gaat nu toch verder voetballen bij Sint-Niklaas.