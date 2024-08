Oudegem: motorrijder levensgevaarlijk gewond na inrijden op auto

In Oudegem is een motorrijder deze namiddag levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Iets na de middag reed een motorrijder er in op een wagen die voor hem stilstond. De motorrijder vloog over het voertuig en werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. de politie onderzoekt de zaak. Er zouden ook camerabeelden zijn van de aanrijding. De Eegene was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.