In Ninove is een hoverboard in brand gevlogen in een appartement. Er zijn geen gewonden gevallen maar de flat liep wel flinke rookschade op. Een hoverboard is een gemotoriseerd skateboard op twee wielen. Het is niet de eerste keer dat zo'n board in brand vliegt. In de meeste gevallen is de oorzaak een defect aan de ingebouwde batterij. Dat zou ook in Ninove het geval zijn geweest. De jongen van tien die met het hoverboard aan het spelen was, zei dat hij het speelgoed van zijn neef had gekregen omdat het defect was.