Opnieuw schietpartij met spoorloze dader in Sint-Lievens-Houtem: "Geen link met moord op advocate"

Nog geen week na de moord op een advocate is Sint-Lievens-Houtem alweer opgeschrikt door een schietpartij. Een Wit-Russische man is gisterenavond neergeschoten aan zijn woning in deelgemeente Bavegem. Gelukkig is hij niet meer in levensgevaar. De dader, een jongeman van 18 is nog op de vlucht. Volgens de eerste vaststellingen is er géén link met de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen.