Verdachte schietpartij in Bavegem na uitlevering aangehouden door raadkamer

De man die verdacht wordt van betrokken te zijn bij een schietincident in Bavegem, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, in november vorig jaar, is aangehouden. De man kon pas enkele dagen geleden worden opgepakt in Duitsland. De schietpartij vond plaats op 2 november in de Kerkouterstraat. Een 33-jarige man uit Wit-Rusland werd er in het been geschoten. De schutter, ook uit Wit-Rusland, werd opgepakt in Duitsland en aan ons land uitgeleverd. Het onderzoek naar de motieven van de schietpartij kan daarmee van start gaan. Het incident veroorzaakte heel wat deining omdat het slechts vijf dagen plaatsvond na de moord op de advocate Claudia Van Der Stichelen, ook in Sint-Lievens-Houtem.