42.000 leerlingen uit het vijfde leerjaar leggen de Grote Verkeerstoets af, ook in Bavegem

'Mag ik met mijn skateboard op straat rijden, en wat moeten we doen als we naast elkaar fietsen en er een auto aankomt?' Het zijn maar enkele vragen uit de Grote Verkeerstoets. Die online test is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, en wordt deze week afgenomen in het vijfde leerjaar van meer dan 1.300 Vlaamse en Brusselse scholen. De leerlingen van de vrije basisschool Klim-Op in Bavegem voelen zich in ieder geval al veiliger, nu ze kennis gemaakt hebben met de verkeersregels.