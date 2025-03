Verdachte van schietpartij in Bavegem verwezen naar correctionele rechtbank

De man die anderhalf jaar geleden een Wit-Rus neerschoot in Bavegem, wordt door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank, voor poging tot moord. Op 2 november 2023 werd een man in de deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem neergeschoten, terwijl hij buiten stond te roken. Hij kreeg twee kogels in het been, maar overleefde het schietincident. Een half jaar later werd de verdachte, een Wit-Rus van 22 uitgeleverd aan ons land. Het openbaar ministerie kwalificeerde de feiten als poging tot moord. En de raadkamer besliste vandaag om de zaak door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.