Huis in Bavegem moet gestut worden nadat auto bocht mist en op voorgevel belandt

Naar Bavegem dan, deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem. Daar is vrijdagavond een bestuurder ingereden op een huis. De bestuurder reed op de Wettersesteenweg richting Wetteren wanneer hij plots zijn bocht miste. Via een gracht en een weiland kwam de wagen tot stilstand tegen de voorgevel van een huis. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot. Het huis moest gestut worden. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De bestuurder reed naar eigen zeggen niet sneller dan 70 kilometer per uur.