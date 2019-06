Opnieuw poederbrief bij advocaat in Schellebelle

Nog in Schellebelle was er anthraxalarm, want bij een advocaat was een brief met verdacht poeder aangekomen. De Dendermondesteenweg, waar het kantoor van de advocaat is, werd een tijdlang helemaal afgesloten voor het verkeer. De politie stelde een perimeter in. Brandweer en civiele bescherming ontfermden zich over het mogelijk gevaarlijke goedje. Het poeder wordt nog onderzocht, maar de kans is groot dat het om een onschadelijke stof gaat. De advocaat zegt dat hij a langer bedreigd wordt door een man. Het is ook niet de eerste keer dat hij een brief met een verdacht poeder in de bus krijgt. De laatste dateert van oktober vorig jaar. Toen deed de advocaat nog zijn beklag in het TV Oost Nieuws.