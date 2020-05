Opnieuw huiszoekingen in kader van grootschalig drugsonderzoek

Na de huiszoekingen dinsdag in onder meer Brakel, Geraardsbergen, Herzele en Lierde waarbij meer dan 120 voertuigen in beslag genomen werden in een zaak van internationale drugssmokkel, zijn vijf van de zes opgepakte verdachten onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen, onder leiding van de onderzoeksrechter in Oudenaarde, voerde al geruime tijd een onderzoek naar internationale drugssmokkel. Dinsdag werden acht huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werden 37 auto's in beslag genomen, waaronder luxewagens en oldtimers, en 87 motorfietsen. Tijdens de actie werden in België zes verdachten opgepakt en meegenomen voor verhoor. Vijf van hen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Eén van de verdachten is de 51-jarige zakenman die in 2017 het slachtoffer werd van een granaataanslag. Of er een verband is tussen die feiten en het drugsonderzoek is nog niet duidelijk. Woensdag werden opnieuw huiszoekingen uitgevoerd in de drugszaak, onder meer in panden van de zakenman. Daarbij kreeg de federale politie de hulp van het team Disaster Victim Identification (DVI) en de civiele bescherming. Politie en parket communiceren nog niet over de verdere resultaten van het onderzoek.