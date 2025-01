De eerste sneeuw van 2025: Deel van onze regio wordt wakker onder dun sneeuwtapijtje

Een deel van onze regio is gisteren gaan slapen en vanmorgen wakker geworden onder een dun sneeuwtapijtje. En dat zorgt ook voor mooie beelden. Zoals hier aan de Burchtsite in Herzele. Daar vielen deze voormiddag nog heel wat vlokken uit de lucht. Maar echt blijven liggen, dat deed de sneeuw helaas niet. Zeker in het zuiden van onze regio is de kans groot dat er nog wat uit de lucht zal vallen. Het noorden van onze provincie zal het vooral moeten doen met smeltende sneeuw.