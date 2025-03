Vlaamse overheid investeert meer dan 100.000 euro in molen Ter Rijst in Herzele

De Vlaamse overheid investeert 107.000 euro in de molen Ter Rijst, in Herzele. De molen en molenaarswoning behoren tot beschermd erfgoed en zijn dringend aan renovatie toe. Onder meer het dak, de gevel en het kruimechanisme moeten opgeknapt worden. Omdat de gemeente zelf de molen goed onderhouden heeft, krijgen ze nu 10% meer subsidie dan gehoopt. De herstellingen zullen gebeuren in overleg met het agentschap onroerend erfgoed. Wanneer de werken starten is nog niet duidelijk.