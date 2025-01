1714 bezwaren tegen verkeerslichten Gentweg - Schipstraat in Herzele

In Herzele heeft het actiecomité 'N42 Pro-Rondweg Vrienden' een nieuwe petitie afgeleverd aan het gemeentebestuur. Op die manier willen ze nog maar eens hun ongenoegen uiten over de verkeerslichten op het kruispunt van de Gentweg en de Schipstraat, in Sint-Lievens-Esse. In april van vorig jaar werden daar lichten geplaatst in een proefopstelling om de situatie er verkeersveiliger te maken. Maar volgens een groep buurtbewoners en weggebruikers zorgt het vooral voor bijkomende hinder en fileleed. Midden december hebben het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer beslist om hier toch definitieve verkeerslichten te plaatsen. Met de petitie, die ondertussen al door meer dan 1.700 mensen is ondertekend, hoopt het actiecomité om de plannen alsnog te kunnen tegenhouden. Voor hen blijft de enige manier om de problemen op de N42 aan te pakken,de rechttrekking van de gewestweg.