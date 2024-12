Bewoners van woonzorgcentrum in Herzele bereiken top van Mont Ventoux, volgend jaar Tour de France?

Misschien zien we Berckmoes komende zomer wel terug in de Ronde van Frankrijk. En voor de verkenning van één van de belangrijkste klimmen, de Mont Ventoux, moet hij niet eens afzakken naar Frankrijk. Hij kan om goede raad vragen in zijn buurgemeente Herzele. Aan de bewoners van een woonzorgcentrum. Op de valreep hebben zij hun hoogtepunt bereikt. Virtueel hebben ze de Mont Ventoux beklommen. En daar zijn ze bijzonder fier op.