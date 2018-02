En ook in Stekene, op een parallelweg van de E34-expresweg is vanochtend een auto frontaal op een vrachtwagen gereden. De klap was zo hevig dat de auto werd weggeslingerd en in de gracht terechtkwam. De bestuurder van de auto, een jongeman, zat een tijdlang gekneld in zijn voertuig. De brandweer kon de man na zo'n drie kwartier uit het wrak bevrijden. Het slachtoffer moest met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis. De vrachtwagenbestuurder raakte enkel lichtgewond. Het ongeval gebeurde toen de automobilist om een nog onduidelijke reden van zijn rijvak was afgeweken.