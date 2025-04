Ondernemersreis Unizo: Liggen de Lebbeekse peperkoeken van Vondelmolen binnenkort in de Japanse supermarkten?

Liggen de peperkoeken van Vondelmolen uit Lebbeke straks massaal in de Japanse supermarkten? Het familiebedrijf heeft op de Wereldexpo in Osaka alvast de harten van de Japanners veroverd. En dat door een eeuwenoud verhaal over een Belgische jongen Nello en zijn hond Patrasche. Het lievelingseten van de jongen Nello is namelijk peperkoek. Vondelmolen speelt in op dat verhaal om de Japanse markt te veroveren.