Wie één van de meest bekende katholieke relikwieën wil bezichtigen, moet eens naar de kerk van Lebbeke gaan. Want daar hangt de Lijkwade van Turijn. Een replica weliswaar, want het echte doek ligt achter slot en grendel, in Turijn. De replica is tentoongesteld door Templars Today Belgium, de tempeliers die hun thuisbasis hebben in de kerk van Lebbeke. Ze willen het bijzondere verhaal tot bij zo veel mogelijk mensen krijgen.