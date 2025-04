Bezoek aan Japanse hoofdstad Tokyo is extra speciaal voor Lebbeekse ondernemers: "Hele beleving om verschillen in mode te zien"

De ondernemers laten Kyoto achter zich en reizen door naar de laatste bestemming van de reis: Tokyo. De miljoenenstad met het drukste kruispunt ter wereld. De stad ook van hippe en trendy winkels. Voor twee ondernemers uit Lebbeke is het bezoek aan de Japanse hoofdstad extra speciaal. Want zij hebben een zaak in dameskleding. Een verslag vanuit Tokyo, van onze journalist ter plaatse, Mikaël Soinne.