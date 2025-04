FC Lebbeke pakt punt tegen kampioen Roeselare, behoud lijkt zekerheid

Naar tweede amateur. Daar heeft Lebbeke gisterenavond 1-1 gelijkgespeeld tegen de leider in het klassement Roeselare. Voor de bezoekers meteen het sein voor een groot feestje in Lebbeke want zij zijn nu zeker van de titel. Bij Lebbeke zijn ze met een 12de plaats, en de 4 op 6 van de voorbije twee wedstrijden, bijna zeker van behoud.