Stormloop bij carwash in Lebbeke na passage van saharazand: "Gevaarlijk voor krassen, als het niet tijdig wordt verwijderd"

De impact van de natuur heeft u hoogstwaarschijnlijk dit weekend ook zelf ervaren, toen u naar uw auto keek, althans als die buitenstond. Want vrijdag is er een windvlaag met een hele hoop saharazand over onze regio getrokken. En dat is niet zonder gevaar voor de auto. Daarom was het ook extra druk in de carwashes. Zo trokken ook honderden bestuurders naar Carwash Helst in Lebbeke voor een grondige wasbeurt.