Op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd hogere waterpeilen

Het huis van ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky, de vermoedelijke Reus van de Bende van Nijvel, staat te koop. De woning in de Moorselbaan 117 in Aalst wordt aangeboden voor 169.000 euro. Sinds de dood van de man, in mei 2015, staat het rijhuis met stadstuintje leeg. ­Bonkoffsky huurde de woonst, de eigenaar verkoopt het huis. Bij het immokantoor laten ze weten dat het voor hen alvast een huis is als een ander. De vermoedelijk Reus heeft zo'n vijftien jaar in het huis gewoond, en is er uiteindelijk ook gestorven.