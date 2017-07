Justitie Onderzoek Bende Van Nijvel: speurders aan de slag in Adinkerke

embed

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is er een zoekactie geweest in drie vijvers in Adinkerke, in West-Vlaanderen. In die vijvers zouden wapens kunnen liggen die gebruikt zijn bij de overval op de Delhaize in Aalst, in 1985. Al de hele dag, en ook de komende dagen zal er in deze zandwinningsputten gezocht worden naar de wapens. Vanochtend vonden de voorbereidende werken plaats. Bij de overval op de Delhaize in Aalst, op 9 november 1985, werden acht mensen doodgeschoten. De wapens die gebruikt werden zouden volgens een informant diezelfde avond nog door een Brusselse handlanger gedumpt zijn in Adinkerke. De Bende van Nijvel is verantwoordelijk voor een hele reeks overvallen tussen 1982 en 1985. In totaal vielen daarbij 28 dodelijke slachtoffers.