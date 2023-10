Nsimba loodst Dender met twee goals voorbij Seraing

Het is gebeurd: Greg Van Avermaet is op wielerpensioen. De Grembergenaar is daarnet in het Franse Tours over de streep gereden van zijn allerlaatste profkoers. Verrassende winnaar was de Amerikaan Riley Sheehan van Israel Premier Tech. Van Avermaet reed op een kleine drie minuten als 58ste binnen in Tours. Parijs-Tours is de koers waar Van Avermaet zijn eerste grote zege boekte, in 2011. Meteen na de aankomst vanmiddag konden we hem spreken.