Nog geen extra coronamaatregelen rond Chinese bemanningen in Waaslandhaven

De Wase ziekenhuisgroep Vitaz wil in de nabije toekomst over een PET-CT-scanner beschikken en heeft daarvoor steun gevraagd aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het toestel kan kanker in het lichaam opsporen. Maar, nu moet Vitaz patiënten doorverwijzen naar ziekenhuizen in Antwerpen en Gent voor zo'n scan. Vandenbroucke was vandaag op bezoek in het ziekenhuis in Sint-Niklaas. Hij kondigde aan dat de noodmaatregelen om het personeelstekort in de ziekenhuizen aan te pakken verlengd worden met enkele maanden.