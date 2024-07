Marijke De Graef stapt op als lijsttrekker Vlaams Belang Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Marijke De Graef stapt op als lijsttrekker voor Vlaams Belang Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. “Ik kan het gewoon niet langer opbrengen”, legt ze uit aan hln.be. “Ik word 65 jaar en zetel 18 jaar lang in de gemeenteraad. Het vat is leeg. Ik zie het niet meer zitten om er nog een legislatuur aan te breien." De Graef zette recent nog een sterke score neer bij de Vlaamse verkiezingen. Nu beslist ze niet alleen af te zien van het lijsttrekkerschap, ze stapt ook op als fractieleider van het Vlaams Belang. “Het leek me een logische stap om te zetten aangezien ik me niet meer verkiesbaar stel. Ik ga de resterende legislatuur wel blijven zetelen, maar dan als onafhankelijk raadslid.” Het vertrek van Marijke De Graef is een bijzonder zware klap voor het Vlaams Belang. Die zag eerder al lijsttrekker André Buyl en gemeenteraadslid Jozef Schelfhout vertrekken. De partij houdt nu nog één raadslid over: Kathleen De Schepper.