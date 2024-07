Beveren heeft met Beverenair een eigen ballonfestival

En dan sluiten we af met een hoogtepunt. Letterlijk, want vrijdag en zaterdag gaat de allereerste ballonmeeting door in Beveren. Zo'n 3.000 bezoekers worden verwacht op het tweedaagse ballonfestival BeverenAir. Meer dan 20 ballons, waaronder een achttal special shapes, zullen er op het baseballveld de lucht in gaan. Maar daarnaast zijn er ook nog tal van activiteiten gepland, met als topact 'night glow'. Een lichtspektakel van acht ballon met muziek.