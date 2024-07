Bodemsaneringsplan van 3M voor Beveren en Zwijndrecht opnieuw naar de tekentafel

Afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft het bodemsaneringsplan van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht 'niet-confom' verklaard. Dat betekent dat het plan helemaal opnieuw gemaakt moet worden. U weet het: 3M moet de gronden rond de fabriek saneren omdat die vol met PFAS zitten. De sanering van de gronden die het dichtst bij de site liggen, is wel al goedgekeurd. De werken starten in 2025 na de bouw van een tijdelijke brug over de E34. Maar het plan voor het veel grotere gebied met gronden in Zwijndrecht en Beveren moet worden bijgestuurd. Zo zijn er tijdens het openbaar onderzoek bezwaren geuit over de veel te algemene aanpak. Het bedrijf stelt in haar plan voor om op recreatieve terreinen een deel grond af te graven, omdat daar kinderen spelen. Maar in tuinen wil 3M zover niet gaan, maar daar spelen natuurlijk ook kinderen. 3M heeft tot 15 oktober de tijd om een nieuw plan in te dienen.