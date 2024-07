Vlaams Belang Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht heeft nieuwe lijsttrekker

Vlaams Belang Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht heeft de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Na het onverwacht ontslag van Marijke De Graef, vorige week, is nu voorzitter Jamie Kerremans uit Melsele door het bestuur hiervoor unaniem naar voor geschoven. Kerremans is 51 en al sinds 1992 bij de partij. Zijn vader en grootvader stonden mee aan de wieg bij de oprichting van Vlaams Belang in Beveren, toen nog Vlaams Blok. Bij de verkiezingen van 9 juni laatstleden behaalde hij 5.339 voorkeursstemmen, op de 13de plaats voor de Kamer.