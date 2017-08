Het containerschip dat vorige maandag was vastgelopen in de Westerschelde is vannacht weer vertrokken uit de Antwerpse haven. De containerreus werd begeleid door twee sleepboten. Het schip is nu onderweg naar Hamburg. Daarna vaart het door naar Rotterdam. Daar zal nog een extra controle volgen om te zien of het schip door het vastlopen en lostrekken geen schade heeft opgelopen. Als alles daar in orde blijkt, kan het schip weer verre reizen maken.