In Baasrode, bij Dendermonde, zijn dit weekend heel wat treinliefhebbers samengekomen, om een ritje te maken met oude stoomlocomotieven. De vzw Stroomtrein Dendermonde-Puurs organiseert dit weekend namelijk het evenement 'Scheldeland in Stoom'. Zowel in Baasrode als in Puurs konden bezoekers een nostalgische rit maken, waarbij ze helemaal terugkeerden in de tijd.