De man die vrijdagavond in Vlassenbroek in de Schelde is gereden is gisteren teruggevonden na een nieuwe zoektocht van de civiele bescherming en de cel vermiste personen. Het ongeval gebeurde vrijdagavond in Vlassenbroek. Twee vrienden van 20 en 19 jaar waren er aan het joyriden met hun voertuig toen het op de dijk langs de Schelde plots mis liep. Ze verloren de controle over het stuur en eindigden in de Schelde in het water. De passagier kon de hulpdiensten nog bellen, maar van de bestuurder was geen spoor meer. Een zoektocht leverde niet meteen iets op, maar maandag werd de bestuurder toch aangetroffen.

Hiermee komt een einde aan de zoektocht. Het parket bevestigt dat ze de jongeman hebben gevonden en dat hij ook in het voertuig zat. “Er zijn geen sporen van geweld teruggevonden en de autopsie wijst ook op verdrinking”, klinkt het. Het ongeval zal waarschijnlijk zonder gevolgen blijven omdat de bestuurder is overleden.