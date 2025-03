Politie start onderzoek naar vechtpartij tussen bewoner en medewerker van woonzorgcentrum De Cocon in Baasrode

De politie is een onderzoek gestart naar een incident in een woonzorgcentrum in Dendermonde. Een discussie tussen een medewerker en een bewoner liep woensdagavond uit de hand, in woonzorgcentrum De Cocon, in Baasrode. Er werden klappen uitgedeeld, een andere zorgkundige moest tussenbeide komen, en de politie kwam ter plaatse. Niemand raakte ernstig gewond, maar de politie wil weten wat er precies is gebeurd.