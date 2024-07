Parket nog op zoek naar autobestuurder die in Baasrode in de Schelde reed

In Vlassenbroek bij Baasrode is een zoektocht gehouden naar de bestuurder van een wagen die in de Schelde reed. De passagier kon zichzelf bevrijden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het ongeval gebeurde vrijdagavond. Een voertuig met Slovaakse nummerplaat reed toen rond in Vlassenbroek, waar dat niet toegelaten is. Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat het voertuig daar aan het joyriden was, en daarbij in de Schelde terechtkwam. De passagier kon op eigen kracht het voertuig verlaten en de hulpdiensten verwittigen. Naar de bestuurder wordt nog gezocht. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan.