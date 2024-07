Wie houdt van stoomtreinen, die moet dit weekend in Baasrode zijn. Want daar vindt het grote Stoomtreinfestival plaats. Je kan er verschillende oude stoomlocomotieven bekijken en er zelfs mee rijden. Dé eyecatcher dit jaar is een stoomlocomotief uit 1946 die helemaal uit Luxemburg komt. De restauratie was geen evidente opdracht, maar het resultaat mag er zijn.