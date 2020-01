Julie De Wilde hoopt op top 10 op WK veldrijden bij juniores in Zürich

Onze streek is weer een wereldkampioen rijker. Ewoud Vromant uit Herzele is wereldkampioen individuele achtervolging geworden in het G-baanwielrennen. Dat gebeurde in Canada. Vromant werd trouwens wereldkampioen op een verbluffende manier. In de reeksen reed hij een wereldrecord, vier seconden onder het vorige. En in de finale ging hij opnieuw onder het wereldrecord. Vromant is een G-renner met een geamputeerd rechterbeen. Hij woont in Woubrechtegem, deelgemeente van Herzele. Hij omschrijft de wereldtitels als een bekroning van bijzonder hard werken.