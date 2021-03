Na Aalst nu ook brandweer Ninove getroffen door corona

Ook in Ninove zijn er nu brandweermannen uitgevallen door de coronabesmetting, die eerder deze week is uitgebroken binnen het korps van Aalst. Dat komt omdat die twee korpsen samenwerken, en het had dus perfect kunnen voorkomen worden, zegt vakbond ACOD, als de coronamaatregelen wat strikter waren opgevolgd. De vakbond is ingeschakeld door enkele getroffen brandweermannen, die het ook betreuren dat ze hun quarantaine-periode moeten compenseren met verlof- of recupdagen.