Ninoofse jeugd is baas over Dender, kilometerslange vlottentocht: "Finish halen zal al tof zijn"

In Ninove wordt er jaarlijkse een vlottentocht georganiseerd door de Jeugdraad. In de voormiddag wordt er gebouwd, en daarna wordt de vlotten te water gelaten. Als dat allemaal goed gaat, dan volgt er een kilometerslange tocht over de Dender. Gelukkig is de brandweer er om een oogje in het zeil te houden.