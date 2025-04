Ilse Malfroot neemt al zeker de komende drie maanden de taken over als burgemeester in Ninove

In Ninove heeft de vervanger van burgemeester Guy D'haeseleer nu ook officieel de eed afgelegd in de gemeenteraad. Ilse Malfroot neemt al zeker de komende drie maanden de taken over. Maar toen schepen Dany Goessens moest aangeduid worden als waarnemend voorzitter, als vervanger van D'haeseleer, onstond er even discussie. De oppositie vond dat Forza Ninove niet de juiste documenten had voorgelegd. Na een halfuur dook het juiste document op en kon de gemeenteraad van start gaan.