Ninove haalt opgelucht adem: burgemeester D'haeseleer heeft levensreddende levertransplantatie achter de rug

In Ninove kunnen ze opgelucht ademhalen nu ze weten dat hun burgemeester Guy D'haeseleer zijn levensreddende levertransplantatie achter de rug heeft. En die is goed verlopen. U weet het. D'haeseleer ligt al sinds begin deze maand in het ziekenhuis met een zeer ernstige vorm van hepatitis. Zijn leven hing aan een zijden draadje, maar dankzij een leverdonor, én een geslaagde operatie, kan hij nu starten aan zijn herstel. De Forzakopman en zijn familie zijn dankbaar, en willen nu in alle rust revalideren en bekomen. Want de weg is nog lang.