Guy D'haeseleer moet 'onverwacht' langer in ziekenhuis blijven: "We geven niet op"

Guy D'haeseleer, de burgemeester van Ninove, moet onverwacht langer in het ziekenhuis blijven. Dat laat hij zelf weten via sociale media. D'haeseleer herstelt in het UZ Gent van een levertransplantatie. Hij had een nieuwe lever nodig nadat hij hepatitis had gekregen. Die transplantatie is een kleine twee weken geleden gebeurd. Maar het herstel verloopt blijkbaar niet zoals verwacht. Onze redactie vernam eerst uit betrouwbare bron dat er nog een bijkomende niet-levensbedreigende ingreep nodig was, maar dat wordt nu formeel ontkend door D'haeseleer zelf. De burgemeester zelf verliest er alvast de hoop niet bij. Hij zegt in zijn bericht dat hij niet opgeeft, en dat hij blijft hopen op een goede afloop. Hij bedankt ook alle mensen voor de duizenden steunberichten.