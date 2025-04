Eerste gemeenteraad zonder burgemeester Guy D'haeseleer in Ninove: "We hebben onze orders gekregen"

In Ninove is er vanavond de eerste gemeenteraad zonder burgermeester Guy D'haeseleer. Die ligt nog steeds in het ziekenhuis na zijn levertransplantatie. Schepen Ilse Malfroot zal de eed afleggen als waarnemend burgemeester voor de komende drie maanden. Dany Goessens wordt dan weer tijdelijk de voorzitter van de gemeenteraad, en Micheline De Bodt verhuist van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst naar de gemeenteraad. D'haeseleer stelt het overigens goed. Er is geen sprake van afstoting van zijn nieuwe lever.