En we gaan eruit met heuglijk dierennieuws, want in de toren van de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren zijn drie slechtvalken geboren. Gisterennamiddag kwam het eerste kuiken uit het ei gekropen. Deze morgen zagen ook het tweede en derde jong het levenslicht. Het slechtvalken-koppel heeft dus heel wat werk om eten te zoeken voor de jongen. De vogels broeden al enkele jaren in de Wetterse kerktoren. Op de webcam-beelden is te zien dat er nog een ei in het nest ligt, dus misschien levert deze lente wel 4 nieuwe slechtvalken op in Wetteren. De beelden van de slechtvalken zijn live te volgen op de website webcam.wetteren.be.