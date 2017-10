Man overlijdt na botsing tegen fietssluis in Schellebelle

In Vrasene is gisterenavond rond kwart over 9 een zwaar ongeval gebeurd op de Provinciale baan. Ter hoogte van de oprit van de E34 richting Antwerpen botsten 2 auto's frontaal op elkaar. Bij het ongeval vielen 5 gewonden, waaronder een zwangere vrouw en een kind van 5. Alle slachtoffers werden overgebracht naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, maar gelukkig was niemand er ernstig aan toe. De weg richting Verrebroek was lange tijd versperd, omdat de brandweer heel wat werk had met het opruimen van brokstukken en olie. Twee jaar geleden werden de op -en afritten in Vrasene nog uitgerust met verkeerslichten, maar toch gebeuren er nog geregeld ongevallen.