We duiken de natuur in. In de Polders van Kruibeke heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dit weekend de allereerste schuilplaats voor otters geopend. Die schuilplaats, een otterholt voor de kenners, staat in een gloednieuw leefgebied van 7 hectare groot. Het is een belangrijke realisatie voor het knaagdier. Want de otter is aan een opmars bezig in de regio.