Sport Lindemans Aalst - Noliko Maaseik

In het volleybal stond de topper tussen Lindemans Aalst en Noliko Maaseik op het programma. Het team van coach Johan Devoghel verdedigde voor eigen publiek zijn koppositie in het klassement, maar moest in Maaseik toch zijn meerdere herkennen. Het werd 1-3 in het voordeel van de Limburgers.