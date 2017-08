We blijven nog even in Lokeren want vandaag, dag op dag 10 jaar geleden, beleefden de Feesten één van de meest verrassende momenten uit hun bestaan. Totaal onverwacht zakte de Amerikaanse rocklegende Lou Reed af naar het festival. Reed stond niet op de affiche, maar zijn vrouw lag in die periode in een ziekenhuis in Gent. Plots verscheen de Amerikaanse artiest op het podium in Lokeren, om een liedje mee te zingen met zijn vriend Garland Jeffreys.